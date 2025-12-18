Kessie in Serie A, il colpo è dietro l’angolo: Milan tradito

Il centrocampista ivoriano nel mirino di una squadra italiana per il 2026: ci sarà il clamoroso ritorno in Serie A?

Franck Kessie è uno dei calciatori che in questi anni ha deciso di accettare i petroldollari dell’Arabia Saudita, lasciando l’Europa e approdando nella Saudi Pro League. Era il mercato estivo del 2023 quando l’Al Ahli lo acquistò dal Barcellona per circa 13 milioni di euro, facendogli firmare un ricco contratto da oltre 10 milioni di euro netti annui.

In Catalogna percepiva circa 6 milioni di euro netti, però l’Al Ahli gli ha più che raddoppiato lo stipendio e lo ha convinto a dire sì al trasferimento. Il centrocampista ivoriano non è andato in Arabia Saudita con una mentalità “rilassata”, ma con la voglia di impegnarsi nel nuovo progetto. Con la squadra di Gedda ha totalizzato 96 presenze condite da 21 gol e 11 assist, vincendo una Saudi Super Cup e una AFC Champions. È un elemento molto importante del gruppo allenato da Matthias Jaissle.

Calciomercato, ex Milan: Kessie torna in Italia?

L’ex Milan ha un contratto che scade a giugno 2026 e questo alimenta rumors di mercato inerenti una sua possibile partenza. L’Al Ahli non vorrebbe perderlo e ha certamente la forza economica per provare a convincerlo a rinnovare, ma bisogna vedere se il giocatore vorrà restare dov’è o ritentare un’avventura in Europa. Non avrebbe problema a trovare una buona sistemazione.

Anche se qualche tifoso del Milan sarebbe favorevole al suo ritorno, tale scenario non si dovrebbe concretizzare. Si era parlato di un interessamento della Juventus, però in agguato c’è anche la Roma. Gian Piero Gasperini è l’allenatore che lo aveva fatto esplodere all’Atalanta, la quale lo aveva poi venduto al Milan per circa 30 milioni di euro tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus.

Era l’estate del 2017 quando Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli strapparono il centrocampista ivoriano proprio alla Roma, che aveva già raggiunto un accordo sia con l’Atalanta sia con Kessie stesso. L’allora dirigenza rossonera mise sul tavolo un contratto più ricco di quello offerto dalla Roma e lo portò a Milano.

A Gasperini non dispiacerebbe tornare a lavorare con Kessie a distanza di tanti anni. Un mediano con le sue caratteristiche gli farebbe comodo. Si tratterebbe di un’operazione a parametro zero, se fatta l’estate prossima. Ovviamente, il giocatore dovrebbe accettare uno stipendio molto più basso di quello che gli paga oggi l’Al Ahli in Arabia Saudita.