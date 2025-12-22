Milan-Como in Australia è definitivamente saltata: cosa è successo

Il match di Serie A non si disputerà a Perth, c’è l’annuncio: ecco gli ultimi gli aggiornamenti sulla telenovela che va avanti da mesi.

In queste settimane continuano a cambiare gli scenari per quanto riguarda la sede in cui si dovrebbe giocare Milan-Como, partita della 24esima giornata della Serie A in programma l’8 febbraio 2026. I club, soprattutto quello rossonero, hanno spinto per giocarla in Australia e alla fine resteranno delusi. Come deluso rimarrà anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega. Infatti, non si giocherà a Perth.

La trasferta in Oceania non si farà, la trattativa è ormai saltata. Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione calcistica asiatica, non permettono di arrivare a un accordo totale tra le parti. Il progetto nato per logiche commerciali e di valorizzazione del campionato italiano è naufragato ufficialmente.

Serie A, perché Milan-Como non si giocherà a Perth: le ultime news

Lega Serie A, Milan e Como avevano accettato alcune condizioni non semplici, come la scelta dell’arbitro, da individuare tra i direttori di gara della federazione asiatica. Il fatto di non far dirigere la partita ad arbitri italiani aveva già fatto storcere il naso, però alla fine era stata accettata anche questa condizione. Tuttavia, su altri aspetti non è stata trovata la quadra e ora è arrivato anche comunicato ufficiale definitivo sulla vicenda:

“I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all`accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell`ultimo minuto al di fuori del loro controllo. Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A“.

Giovedì scorso Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, sembrava sicuro che Milan-Como avrebbe avuto luogo a Perth. Però, evidentemente, le negoziazioni non hanno portato all’intesa totale su tutti i punti.