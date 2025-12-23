Milan, è finalmente finita: sta per arrivare l’annuncio tanto atteso

Un calciatore rossonero verso l’addio, si attende il comunicato ufficiale: le ultime news.

Il primo colpo in entrata del calciomercato invernale del Milan è Niclas Fullkrug, oggi già a Milano per le visite mediche. Per un attaccante che arriva ce n’è un altro che partirà, anche se la sua assenza non la noterà nessuno.

Ci riferiamo a Divock Origi, che da un anno e mezzo non sta giocando pur essendo sotto contratto con il club. Ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate e ha preferito rimanere a guardare, allenandosi con un preparatore privato. Non si è mai visto a Milanello. Una situazione davvero strana, perché normalmente l’obiettivo di un calciatore dovrebbe essere quello di giocare. Il centravanti belga ha preferito incassare il suo ricco stipendio senza disputare più delle partite.

Divock Origi saluta il Milan: c’è l’accordo

Fin dall’inizio della scorsa stagione era stato messo fuori dalla Prima Squadra e convocato per fare la preparazione con il Milan Futuro, al quale non si è mai aggregato. Chiaramente, era una mossa per spingerlo ad accettare delle proposte provenienti da altre società, ma la “strategia” non ha funzionato né allora nel mercato estivo 2025. Era stata tentata la via della risoluzione anticipata del contratto a giugno, però le parti non avevano trovato l’accordo economico.

In queste ore è giunta notizia dell’intesa raggiunta tra Origi e il Milan. L’ex Liverpool ha firmato la risoluzione e può essere considerato un calciatore svincolato, libero di accasarsi in un’altra squadra. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno 2026, quindi la sua permanenza a Milano aveva comunque i mesi contati.

Il 30enne belga era arrivato a parametro zero nel mercato estivo 2022, quando Paolo Maldini e Frederic Massara pensarono che sarebbe stato un buon colpo per l’attacco. Errore. Prima stagione negativa (2 gol in 36 presenze), poi la stagione anonima in prestito al Nottingham Forest e infine la sua scelta di rifiutare qualsiasi offerta. In tutto questo va ricordato che aveva firmato un contratto di circa 4 milioni di euro netti annui. Ancora oggi sorprende sia lo stipendio sia il fatto che la dirigenza gli abbia fatto firmare un quadriennale. Fermo restando che Origi non avrebbe dovuto essere ritenuto adatto al Milan. Uno sbaglio che è costato caro.