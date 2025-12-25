Beckham-Milan: quando Tom Cruise beffò Galliani

Beckham ha vestito la maglia del Milan in due distinte occasioni, ma avrebbe potuto farlo già prima: ecco cosa è successo.

A breve inizierà la sessione invernale del calciomercato e in passato il Milan è già stato protagonista nel mese di gennaio. Tra i colpi più più clamorosi fatti dal club rossonero c’è l’arrivo di David Beckham, che per due volte si è trasferito a Milano a metà stagione.

David Beckham al Milan: le due esperienze in prestito

L’inglese militava indossava la maglia del Los Angeles Galaxy, squadra della Major League Soccer: per tenersi allenato durante la pausa del campionato americano e guadagnare la chance di essere convocato dalla nazionale per il Mondiale, si trasferì in prestito al Milan per la prima volta nel gennaio 2009. Inizialmente l’accordo prevedeva un suo rientro negli Stati Uniti a marzo, però i club si accordarono per prolungare il prestito fino al termine della stagione italiana.

Beckham totalizzò 20 presenze, 2 gol e 6 assist tra Serie A e Coppa UEFA, poi tornò al Los Angeles Galaxy. Nel gennaio 2010 nuovo prestito, però da subito con durata semestrale. 13 presenze e 3 assist, con esperienza in maglia rossonera terminata anticipatamente a causa di un infortunio. Il 14 marzo 2010 nei minuti finali Milan-Chievo Verona si procurò la rottura del tendine d’Achille sinistro, perdendo così anche la possibilità di essere convocato dal commissario tecnico Fabio Capello per il Mondiale in Sudafrica.

Lo Spice Boy ricorda sempre con piacere il fatto di aver giocato al Milan, anche se ovviamente avrebbe preferito un’epilogo migliore per la sua seconda avventura in rossonero. Anche i tifosi hanno bei ricordi di lui. Da ricordare che Beckham avrebbe potuto trasferirsi a Milano già prima del 2009.

Los Angeles preferita a Milano: lo zampino di Tom Cruise

Era la stagione 2006/2007 e l’allora centrocampista giocava nel Real Madrid, a cui era legato da un contratto che sarebbe scaduto a fine giugno 2007. C’era la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero e Adriano Galliani, ai tempi amministratore delegato del Milan, pensò di portarlo a Milano. I contatti ci furono, però poi Beckham preferì andare a Los Angeles.

Intervistato da Sky Sport nel gennaio 2007, Galliani raccontò quanto segue: “Ci ha telefonato, ma poi ha preferito i consigli di Tom Cruise ai miei… Abbiamo chiesto informazioni a Sacchi che ci ha assicurato che Beckham è una persona serissima e si allena con intensità. Sono sicuro che da noi avrebbe fatto bene. Da noi sarebbe venuto con un contratto diverso rispetto a quello che ha concluso con il Galaxy, avrebbe guadagnato grosso modo quanto i nostri campioni“.

L’attore americano Tom Cruise era un amico di Beckham e lo convinse a provare l’avventura in MLS, firmando un ricchissimo contratto. Dopo aver annunciato la propria scelta, l’allora calciatore ammise che Cruise ebbe un ruolo importante: “Siamo stati al telefono un’ora, per due sere consecutive. Gli ho chiesto consiglio perché è un amico ed è una persona molto saggia. Sarà di grande aiuto avere amici quando arriverò a Los Angeles con la mia famiglia“. L’attuale co-proprietario dell’Inter Miami ha giocato negli Stati Uniti fino al 2013, poi ha concluso la carriera da calciatore al PSG, dove è stato allenato da Carlo Ancelotti, col quale aveva già lavorato nella sua prima esperienza al Milan.