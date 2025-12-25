Spavento Pulisic, è successo davvero: il Milan ha rischiato di perderlo

Il nazionale americano è una stella della squadra rossonera, ma poteva andare a giocare altrove: il retroscena.

Sicuramente Christian Pulisic è uno dei colpi di mercato più azzeccati di questi anni. La dirigenza del Milan è stata criticata per diverse operazioni effettuate, ma l’ingaggio del 27enne americano è stato un vero affare.

Al Chelsea era considerato un esubero e quindi ci fu l’occasione per acquistare il suo cartellino a una cifra non elevatissima. Per circa 20,8 milioni di euro il giocatore si trasferì da Londra a Milano. Una cifra che è di circa un terzo rispetto a quella pagata dai Blues per strapparlo al Borussia Dortmund nel 2019. Da quando veste la maglia rossonera, CP11 ha totalizzato 41 gol e 25 assist in 114 presenze. Numeri che testimoniano l’impatto molto positivo avuto in queste stagioni.

Pulisic dal Chelsea al Milan, ma spunta il retroscena

Purtroppo, in questa stagione Pulisic è stato un po’ condizionato dagli infortuni, ma il suo apporto rimane notevole: 9 gol e 2 assist in 14 presenze. I gol sarebbero 10 se in Milan-Sassuolo non gliene fosse stato assurdamente annullato uno per un precedente e inesistente fallo di Ruben Loftus-Cheek su un avversario. Uno scandalo che purtroppo non è stato affrontato nel modo corretto, almeno mediaticamente. Fanno rumore solo i presunti danni ad altre squadre, se c’è di mezzo il Milan a volte si fa finta di niente o si archivia tutto in meno di 24 ore. Ormai, è così da anni.

Tornando a Pulisic, la società rossonera è molto soddisfatta del suo rendimento e vorrebbe rinnovare il suo contratto. L’accordo firmato nell’estate 2023 scade a giugno 2027 e prevede un’opzione per prolungare di un anno, però l’intento è quello di imbastire una nuova trattativa per firmare un nuovo contratto con scadenza giugno 2029. Ovviamente, al nazionale americano verrebbe corrisposto anche un aumento dello stipendio, che passerebbe da 4 a 5 milioni di euro netti annui. Le negoziazioni non sono ancora in una fase avanzata, però c’è fiducia di poter arrivare a un’intesa totale senza andare troppo per le lunghe.

Pulisic è una stella del Milan, va “blindato”. E pensare che nel mercato estivo 2023 il Chelsea preferiva l’offerta del Lione, che aveva messo sul tavolo 24/25 milioni di euro. Il club rossonero rischiò di non assicurarsi il calciatore, che però preferì Milano come destinazione e disse no al trasferimento in Francia. Un vero affare costato poco più di 20 milioni. Oggi, il numero 11 milanista vale almeno il triplo.