Operazione bloccata in casa Milan: affare in stand-by

Il club rossonero valuta una possibile cessione durante il mercato invernale, anche se per adesso è tutto fermo: le ultime news.

Per gennaio il Milan si è già mosso assicurandosi Niclas Fullkrug, 32enne attaccante che ha già iniziato ad allenarsi a Milanello qualche giorno fa. Il West Ham, dopo aver concordato il prestito con diritto di riscatto del giocatore, ha concesso il via libera per il suo arrivo in anticipato in Italia. Superate le visite mediche, il tedesco si è messo agli ordini di Massimiliano Allegri e sarà ufficialmente tesserato dal 2 gennaio 2026.

Salvo colpi di scena, Fullkrug sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo rossonero. Per vederne un altro sarebbe necessaria una cessione. Santiago Gimenez è fuori per infortunio e dovrebbe rimanere fuori per circa due mesi, quindi è improbabile una sua partenza nella finestra invernale del calciomercato. Il nazionale messicano non è un intoccabile, però il problema alla caviglia destra non si risolverà a breve e ciò non attira potenziali acquirenti.

Calciomercato Milan, Nkunku: è cambiato tutto?

Era trapelata anche la possibilità di cedere Christopher Nkunku, acquistato per 37 milioni di euro più 5 di bonus e abbastanza deludente fino a prima di Milan-Hellas Verona. Nell’ultima partita di Serie A l’attaccante francese si è finalmente sbloccato.

A inizio secondo tempo si è procurato un calcio di rigore e lo ha segnato, poi ha realizzato anche la rete del definitivo 3-0 mettendo dentro un pallone che aveva sbattuto sul palo dopo la parata di Lorenzo Montipò sul tiro di Luka Modric. Una doppietta che fa bene al Milan e Nkunku stesso, bisognoso di fiducia per tirare fuori tutto quel potenziale che era rimasto nascosto nei primi mesi in maglia rossonera.

La speranza è che l’ex di PSG, Lipsia e Chelsea si sia sbloccato definitivamente, che i gol all’Hellas Verona non rappresentino solo un fuoco di paglia. La prossima partita in calendario è quella del 2 gennaio 2026 a Cagliari, sarà un’occasione per vedere se ci sarà una conferma positiva.

Il Fenerbahce di Tedesco è interessato: le ultime news

Dalla Turchia è trapelata la notizia riguardante l’esistenza di un contatto tra Domenico Tedesco e Nkunku per parlare di un eventuale trasferimento al Fenerbahce. I due si conoscono per aver lavorato insieme al Lipsia. Fotomac spiega che il giocatore avrebbe risposto positivamente alla “proposta” dell’allenatore italiano di tornare a lavorare insieme.

Il Fenerbahce starebbe preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.