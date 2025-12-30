La carta Nkunku per arrivare al difensore: asse Milan-Fenerbahce, i dettagli

Tare vuole sfruttare la trattativa col Fenerbahce per Nkunku per arrivare ad un difensore che piace molto a lui e ad Allegri

Christopher Nkunku ha rialzato la testa contro il Verona, lasciando intravedere un volto diverso rispetto alle settimane precedenti. La doppietta vale più dei tre punti: racconta la volontà di riprendersi il Milan dopo un avvio complicato, fatto di numeri lontani dalle attese e di una fiducia mai davvero esplosa. Il francese resta un attaccante di livello importante, con qualità riconosciute in Europa, e il suo futuro torna al centro delle attenzioni. Non solo campo, perché il destino di Nkunku passa anche dalle scelte del club e dal mercato invernale, pronto a rimettere tutto in discussione.

Nkunku al Fenerbahce, la situazione

Il nome di Nkunku continua a muovere interessi importanti. Pini Zahavi, agente del giocatore, dispone di proposte economicamente molto ricche provenienti dal mondo arabo, piste poco gradite al calciatore, orientato a restare nel calcio europeo. Maggiore attenzione verso la Turchia, dove il Fenerbahçe ha avviato contatti costanti con il Milan. A Istanbul c’è Domenico Tedesco, tecnico con cittadinanza tedesca, subentrato a José Mourinho nel settembre 2025 e già protagonista di risultati di alto livello in Süper Lig. Tedesco conosce bene Nkunku per il periodo al Lipsia e il rapporto diretto tra i due ha favorito nuovi dialoghi. La Juventus ha effettuato un semplice sondaggio nelle scorse settimane, segnale di un profilo ancora molto apprezzato anche in Serie A.

Sondaggio per Skriniar

La posizione del Milan resta ferma. L’obiettivo è una cessione senza minusvalenze, dopo l’investimento da circa 38 milioni effettuato in estate. Il Fenerbahçe ha mostrato disponibilità fino a quota 35 milioni di euro, cifra rilevante nel panorama turco, anche per contenere la concorrenza del Galatasaray. Il punto centrale resta la formula: il club rossonero non apre a prestiti con diritto, valuta solo un trasferimento a titolo definitivo. Sullo sfondo resta un incastro complesso, legato anche a Milan Skriniar, profilo gradito ad Allegri e sondato da Tare nei giorni scorsi, ma oggi è blindato a Istanbul con contratto fino al 2029. Alla fine, tutto passa dalla scelta del numero 18. Nkunku vuole giocarsi le chance Mondiali restando al Milan, pur sapendo di affrontare una concorrenza durissima con Leao, Pulisic, Füllkrug e Gimenez quando rientrerà. La pista turca resta difficile, ma i dialoghi proseguono e le prossime settimane potrebbero portare svolte decisive.