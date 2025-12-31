Ha stregato Allegri e Tare, il Milan lo vuole e la Juve fa cassa

Il club rossonero ha messo nel mirino un ex Juventus: potrebbe scatenarsi un derby di mercato con l’Inter.

La sessione invernale del calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma il Milan ha già fatto la prima mossa assicurandosi Niclas Fullkrug. L’attaccante è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e iniziare a lavorare con la nuova squadra, potrà essere convocato per la trasferta del 2 gennaio a Cagliari.

Il 32enne tedesco, per il quale è stato concordato un diritto di riscatto con il West Ham, non dovrebbe essere l’unico colpo invernale del club rossonero. C’è una trattativa in corso per Andrej Kostic, 18enne centravanti serbo-montenegrino del Partizan Belgrado. Inoltre, nelle scorse settimane era stato dato per fatto l’accordo per Juan David Arizala, 20enne laterale sinistro colombiano dell’Independiente Medellin. Si continua a parlare anche del possibile arrivo di un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan: un nuovo difensore per Allegri

A Massimiliano Allegri farebbe comodo un innesto in difesa, magari un giocatore esperto capace di guidare il reparto. Sfumata l’affascinante ipotesi del ritorno di Thiago Silva, finito al Porto, non è ancora chiaro quale sia l’obiettivo principale per il mese di gennaio.

Secondo alcuni rumors, Igli Tare vorrebbe ingaggiare Mario Gila dalla Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2027. Ma Claudio Lotito lo valuta circa 25 milioni di euro ed è improbabile che il Milan faccia un investimento così oneroso. Se lo spagnolo non lascerà Roma a metà stagione, sarà probabilmente un obiettivo del mercato estivo.

Un altro difensore che piace molto al Milan è Tarik Muharemovic, 22enne bosniaco in forza al Sassuolo. Il club emiliano lo ha acquistato dalla Juventus nel luglio scorso per 3 milioni di euro, concedendo ai bianconeri il 50% della futura rivendita. L’intenzione è quella di non vendere a gennaio e di valutare eventuali offerte solo a fine stagione, a meno che non arrivi una proposta così alta da non poter essere rifiutata. Al momento, non c’è questo scenario.

Oltre al Milan, anche l’Inter segue con grande attenzione Muharemovic. Potrebbe scatenarsi un derby di mercato, che ad oggi sembra più probabile in estate che a gennaio. Il Sassuolo vuole valorizzare ancora il difensore e venderlo a un prezzo superiore a quello che può chiedere ora, anche perché la metà dell’incasso finirà alla Juve.