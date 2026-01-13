Leao a rischio anche per Como: il problema che non gli permette di essere al top

Allegri prepara a Milanello la gara contro il Como e molto probabilmente dovrà fare a meno ancora di Leao, i dettagli

Fra due giorni il Milan sarà di nuovo in campo per il recupero della partita contro il Como. Si giocherà in trasferta e, dopo due brutti pareggi contro Genoa e Sassuolo, Max Allegri è chiamato a vincere per poter conquistare tre punti che sarebbero fondamentali per riprendere campo rispetto alle altre concorrenti per la Champions e per rimanere più vicino possibile all’Inter (che giocherà invece domani contro il Lecce a San Siro). L’allenatore rossonero però deve sempre fare i conti con una situazione fisica non al top dei suoi giocatori, in particolare Rafael Leao.

Il portoghese è andato in panchina a Firenze sempre per quel fastidio all’adduttore che sembra non darli tregua. Ed è per lo stesso motivo che è in dubbia la sua presenza anche contro il Como giovedì. Leao infatti potrebbe andare ancora in panchina perché non al top della condizione, e magari dare una mano a gara in corso (anche se, come dimostrato anche all’Artemio Franchi, fatica a carburare quando subentra). Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma intanto scalda i motori Nkunku, rientrato invece al top con un gol che ha regalato un punto molto pesante ai rossoneri a Firenze.