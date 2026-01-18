Furlani via con Elliott, scelto il sostituto: attesa per il triplo annuncio

Gerry Cardinale non molla il Milan. Il numero uno di RedBird è pronto a compiere un passo importante: il punto della situazione

RedBird e Gerry Cardinali sono vicini ad estinguere il debito con Elliott. La notizia, che circola ormai da settimane, è stata rilanciata stamani, con autorevolezza dal quotidiano La Verità. Una notizia che nelle ore successive ha trovato conferme attraverso altre fonti importanti, come quella rappresentata da Matteo Moretto. Il giornalista, ormai da tempo, si è guadagnato una credibilità enorme sulle notizie relative al Milan.

Il club rossonero si appresta, dunque, a cambiare volto, almeno in parte. In società, inevitabilmente ci saranno delle novità e la più importante è chiaramente quella che riguarderà il ruolo di Giorgio Furlani. Con l’addio di Elliott, la poltrona di Amministratore Delegato sarebbe, infatti, occupata da qualcun altro.

Calciomercato Milan, riecco Galliani: arriva il via libera

Ad oggi il candidato numero uno a sostituire Furlani è Massimo Calvelli, ex CEO ATP, che fa parte del mondo RedBird da giugno 2025.

Il Milan di Gerry Cardinale si appresta, dunque, a compiere uno step successivo, con il quale i tifosi sperano possano arrivare le vittorie. In queste ore sui social si sta parlando molto proprio del futuro di Giorgio Furlani, che non gode di molta simpatia da parte di tanti sostenitori rossoneri, che evidentemente si augurano di vederlo lontano dal club rossonero.

Qualche mal pensante ha così evidenziato come potrebbe non essere un caso l’imminente rinnovo di Mike Maignan. La firma del francese è attesa ovviamente con ansia dal mondo rossonero. Un mondo, che con l’addio di Elliott, sarebbe finalmente pronto ad accogliere anche Adriano Galliani.

L’ex Ad del Monza – lo ricordiamo – è una figura fortemente voluta da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. A breve, dunque, non ci saranno più ostacoli. Perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.