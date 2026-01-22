Allegri blocca una cessione: ha in mente un nuovo ruolo per lui già a Roma

L’allenatore rossonero non vuole lasciar andare il centrocampista inglese: fra i motivi anche la voglia di provarlo in un nuovo ruolo

Dopo il grave stop di Boubacar Kamara, l’Aston Villa ha acceso i riflettori su Ruben Loftus-Cheek, profilo ritenuto ideale per sostituirlo. Il centrocampista inglese vive una stagione particolare in rossonero. Doveva essere uno di quelli valorizzati dal gioco di Allegri, invece non si può considerare un titolare e lui continua ad essere fortemente discontinuo, con molti bassi e pochissimi alti. Inoltre c’è anche un equivoco dal punto di vista del ruolo: con Allegri, l’inglese è considerato un attaccante, anche se nelle ultime fare ha giocato spesso da mezzala a destra per sostituire un Fofana non al top (ma è il francese il titolare).

Allegri vuole tenerlo

Da tempo si parla di una sua possibile cessione. Si era fatto avanti il Napoli a fine dicembre, con un ipotetico scambio con Lucca, poi la solita Sarri di Maurizio Sarri, col quale c’era grande feeling ai tempi del Chelsea. Niente di concreto, però. Entrambe le piste non sono mai diventate delle vere trattative. Ora spunta l’Aston Villa, che ha bisogno di un giocatore a centrocampo. Il Milan lo valuta 15 milioni e, di fronte ad un’offerta simile, difficilmente direbbe di no, ma per adesso l’inglese sembra destinato a restare.

Nonostante non sia un titolare, Loftus-Cheek ha la stima e la fiducia di Allegri. Lo considera un buon profilo e in più zone del campo, che sia da titolare o a gara in corso. Sappiamo come Max dia sempre grande importanza a chi parte dalla panchina. Il rapporto tra allenatore e giocatore è solido, Milano piace all’ex Chelsea e sono partiti i primi contatti per un possibile rinnovo di contratto. Una proposta fuori mercato potrebbe cambiare le carte, altrimenti il club preferisce tenere il jolly inglese. Anche per un motivo pratico: una partenza a ridosso del 2 febbraio obbligherebbe a un rimpiazzo immediato, con margini ridotti.

Un “nuovo” ruolo per Loftus-Cheek

Lo sguardo corre anche al campo. Domenica il Milan affronta la Roma nel big match della 22ª giornata di Serie A. Alexis Saelemaekers resta in dubbio per un problema all’adduttore accusato contro il Lecce. In caso di forfait, Allegri valuta Athekame oppure Loftus-Cheek sulla fascia destra. Non è un ruolo nuovo del tutto per lui: lo ha ricoperto spesso al Chelsea con Tuchel e lo abbiamo visto anche in qualche spezzone con la maglia del Milan quest’anno (ad esempio contro il Torino in campionato contro la Lazio in Coppa Italia). Sarebbe però la prima volta da titolare ed è una opzione che Allegri sta seriamente valutando.