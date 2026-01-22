Visite mediche programmate, ma niente Milan: retroscena sul difensore

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il punto della situazione. Arrivano novità importanti

“Nelle ultimissime ore, quando il Milan era pronto a far arrivare il giocatore a Milano per le visite mediche, la trattativa si è bloccata, il difensore non è partito per Milano. Ad oggi è tutto in standby e ci sono buone probabilità che non firmi per il Diavolo”

Parole chiarissime del noto giornalista, Matteo Moretto, che attraverso i propri canali social ufficiali, ha annunciato lo stop alla trattativa. Una trattativa che era davvero al traguardo, che avrebbe dovuto portare il giovanissimo Juwensley Onstein in Italia.

Lo abbiamo scritto anche nella giornata di ieri, come l’affare fosse chiuso per una cifra sui 200-300mila euro, ma qualcosa è successo proprio nelle ultime ore e quel viaggio programmato al momento è saltato. Juwensley Onstein dello Jong Genk, che lo scorso 7 ottobre ha compiuto 18 anni, è stato scelto per sostituire Dutu. Se l’affare dovesse saltare del tutto, è evidente che la dirigenza sarebbe chiamata a prendere un altro centrale.

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha iniziato a guardare alla prossima stagione, che verosimilmente lo vedrà protagonista in Serie C. Il difensore, dunque, non è il solo obiettivo: l’idea è quella di acquistare almeno altri due calciatori e uno di questi potrebbe essere Kostic, che ha detto sì ai rossoneri. Il Milan e il Partizan, però, non hanno ancora trovato l’intesa