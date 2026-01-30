Il Milan vuole Alphadjo Cissè e fa saltare una trattativa: chi è, ruolo e caratteristiche

I rossoneri si sono inseriti con forza nell’affare fra Verona e PSV per Alphadjo Cissè: chi è, il ruolo e le caratteristiche tecniche

Sorpresa in casa rossonera. Oltre alle voci su Mateta, sempre più vicino, nelle ultime ore prende quota il nome di Alphadjo Cissè, talento offensivo classe 2006, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. Igli Tare si è inserito nella trattativa fra l’Hellas Verona e il PSV Eindhoven, che sembrava ormai ad un passo dalla chiusura.

Secondo Sky Sport, il Milan ha una strategia molto chiara: accordo immediato con l’Hellas Verona, proprietario del cartellino, e permanenza al Catanzaro fino al termine dell’annata. Una mossa pensata per garantire continuità al ragazzo per poi prenderne il controllo a giugno. Anche la Roma segue il giocatore, a conferma del valore di un prospetto davvero di ottimo livello.

🇮🇹🚨 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀𝐃𝐉𝐎 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐄́ (𝟏𝟗) is the target of an AC Milan hijack! Set to join PSV… but Milan have entered the chat An elite creative midfielder who has 6 Goals this season in Serie B most effective U20 dribbler 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑 🇮🇹✨pic.twitter.com/1Nm0AixtRm — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) January 30, 2026

Chi è Alphadjo Cissè, ruolo e caratteristiche

Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, di origini guineane, Cissè cresce nel vivaio dell’Hellas Verona dopo i primi passi tra Indomita 21 e Giorgione. Con i gialloblù completa l’intero percorso giovanile fino all’esordio tra i professionisti: Coppa Italia nell’agosto 2023 e debutto in Serie A il 26 maggio 2024 contro l’Inter. Poi la scelta decisiva: prestito al Catanzaro per trovare continuità. In Calabria il rendimento convince: 21 presenze, 6 gol, 1 assist.

Sul piano tecnico, Cissè offre un profilo moderno e completo: trequartista naturale, adattabile da seconda punta o esterno sinistro, 181 cm, destro educato, qualità nel breve, strappi tra le linee, dribbling secco e ottima rifinitura. Colpisce anche la freddezza negli ultimi 30 metri e l’efficacia sui calci piazzati. I