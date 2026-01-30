@ML – Mateta e Nkunku, destini incrociati: ecco lo scenario più probabile

I destini di Mateta e Nkunku sono incrociati in queste ultime ore di mercato: qual è ad oggi lo scenario più probabile

Sono ore caldissime in casa Milan per il calciomercato. Il prossimo 2 febbraio chiuderà la sessione invernale, quindi c’è ancora un po’ di tempo per provare a rinforzare la rosa di Allegri. Da tempo parliamo della necessità di prendere un difensore centrale di esperienza, prima richiesta anche dell’allenatore: tentativo a vuoto per Nathan Aké, perché il Manchester City non li libera, si sta provando per Dragusin ma non è semplice. A sorpresa, il Milan sta provando a prendere invece un centravanti. Jean-Philippe Mateta non è un nome nuovo in casa rossonera: la società lo segue fin dalla scorsa estate e già prima di gennaio si erano sparse un po’ di indiscrezioni. Avevano approfondito sul nostro Canale YouTube le sue qualità e caratteristiche.

In queste ore, le indiscrezioni raccontano di un accordo raggiunto con il Crystal Palace e di un forte tentativo della società di portarlo subito a Milano in questo gennaio. A quanto pare però la situazione è molto più complessa di così e ad oggi lo scenario più probabile è che l‘attaccante francese arrivi al Milan a giugno.

Mateta fra Milan e Nottingham Forest: l’affare è legato a Nkunku

I rossoneri si sono inseriti nella trattativa fra il Crystal Palace e il Nottingham Forest, pronto a chiudere per l’arrivo di Mateta nelle prossime ore. La chiamata del Milan però ha bloccato tutto, anche perché il giocatore da tempo sogna un’avventura in Italia. Igli Tare non vorrebbe perderlo e per questo sta provando a chiudere un accordo in vista di giugno. Per farlo arrivare subito, invece, servirebbe la cessione di Christopher Nkunku, per il quale è arrivato un sondaggio anche dalla Roma in queste ore mentre insiste il Fenerbahce. Il direttore sportivo però non è convinto di cedere l’ex Chelsea ma se dovesse arrivare l’offerta giusta, allora potrebbe lasciarlo partire, anche perché servirebbe per prendere Mateta.

E per prendere Mateta servono proprio 30 milioni, ed è per questo che le due trattative sono intrecciate: se non esce Nkunku, difficilmente entra Mateta. Non solo per una questione economica ma anche numerica: con l’arrivo di Niclas Fullkrug, in attacco ci sono già 5 giocatori (incluso l’infortunato Gimenez, che rientrerà a marzo) per due ruoli. Ecco perché è più probabile che Mateta arrivi al Milan a giugno, quando probabilmente andrà a prendere il posto di uno fra Gimenez e Nkunku, destinati a lasciare il Milan a meno di colpi di scena. Occhio però ai colpi di scena, che non si possono mai escludere.