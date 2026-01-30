Milan, agente in sede: firma e annuncio in arrivo

L’agente è in sede in queste ore: si stanno definendo gli ultimi dettagli, a breve la firma sul contratto e l’annuncio

A sorpresa, il Milan è molto attivo sul mercato in queste ore. Mancano ancora tre giorni alla chiusura: la società sta provando a prendere Mateta dal Crystal Palace per un’operazione totale da 30 milioni. L’arrivo del francese potrebbe coincidere con la cessione di Nkunku, sempre attenzionato dal Fenerbahce e anche nel mirino della Roma (ma è difficile). Intanto però è arrivato in queste ore in sede l’agente di Mike Maignan per un motivo ben preciso: definire tutti gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto. Che l’accordo sia stato raggiunto ve lo raccontiamo ormai da un paio di settimane: il portiere ha detto sì ad una proposta fino al 2029, con opzione fino al 2030, con stipendio da 5,5 milioni.

L’annuncio potrebbe arrivare quindi nelle prossime ore. Sportmediaset infatti fa sapere che già nella giornata di domani potrebbe arrivare il comunicato del Milan. In ogni caso è solo questione di ore: la presenza oggi in sede dell’agente di Maignan conferma che l’affare è ormai fatto e che manca solo mettere nero su bianco. Maignan si legherà al Milan per sempre: un rinnovo guadagnato mostrando legame con la maglia e soprattutto professionalità massima in campo e non solo.