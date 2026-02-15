Milan, blitz di Cardinale: l’incontro dopo la firma

Tempo di cambiamenti in casa del Diavolo, il numero uno di RedBird è ancora a Milano: ecco cosa sta accadendo. Il punto della situazione

Gerry Cardinale ancora a Milanello. Il numero uno del Milan ha fatto ritorno in Italia e ha fatto visita alla squadra al centro sportivo di Carnago.

Gerry Cardinale torna a Milanello: incontro con staff, squadra e pranzo con i dirigenti del club. Siparietto con Mike Maignan dopo la firma del contratto e colloquio prolungato con Max Allegri. — francesco ordine (@FrancescoOrdine) February 15, 2026

Franco Ordine, dal suo profilo X, ha dato notizia della presenza a Milanello del proprietario, che ha incontrato lo staff, pranzando con la dirigenza. Curioso siparietto, poi, con Mike Maignan, dopo la firma del contratto. Immancabile un colloquio, prolungato, con Massimiliano Allegri.

E’ un periodo di cambiamenti in casa Milan. Dopo aver saldato il debito con Elliott, si è parlato di un possibile allentamento di Giorgio Furlani, ma al momento non è stato così. In primavera ne capiremo di più, con Gerry Cardinale, chiamato a compattare il gruppo di lavoro per far crescere ancora di più il Milan.

Con Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, si è parlato del possibile addio di Giorgio Furlani, che non è così scontato. Ma allo stesso tempo, non si può escludere che sia Igli Tare a salutare il Diavolo dopo una sola stagione. Il futuro societario del Milan, dunque, appare tutto da scrivere.