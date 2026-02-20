No al Milan, il ‘nuovo’ Maldini vuole il Barcellona: l’annuncio del difensore

Il calciatore, che paragonano alla bandiera rossonera, si vede con la maglia blaugrana e allontana anche il Real Madrid

“Il Milan? Questo è quello che stanno dicendo. Non ho sentito niente del genere. Sono molto felice qui e non ho intenzione di andarmene“.

Parla così il difensore, che nei giorni scorsi è stato accostato al Milan. Il calciatore, che nasce terzino, ma che in stagione ha dimostrato di poter fare anche il centrale, in Spagna è paragonato a Paolo Maldini, non proprio uno qualunque: “Il mio soprannome di Gerard Maldini? È abbastanza divertente. I miei compagni di squadra mi chiamano Maldini. Lo prendo bene e sono felice di esibirmi a un buon livello come difensore centrale per essere nominato così.”

A parlare, ai microfoni di TV3, è Gerard Martin, che ha risposto alle domande in merito al suo futuro. Il calciatore, dunque, si vede ancora con la maglia blaugrana del Barcellona. Al Milan non è arrivato un no categorico, ma le sue intenzioni appaiono molto chiare.

Una squadra, però, la rifiuterebbe a prescindere; al Real Madrid, infatti, non andrebbe mai: “Non in un milione di anni! Ci sono alcune cose che il denaro non può comprare”, ha tagliato corto Gerard Martin.

Milan, la situazione sulla sinistra: fiducia massima in Bartesaghi

Il difensore, come raccontato nei giorni scorsi, è finito sul taccuino del Milan, che evidentemente si sta muovendo alla ricerca di un calciatore per la fascia sinistra, che possa essere affiancato a Davide Bartesaghi. Il Diavolo ripartirà dal giovanissimo italiano, che si è guadagnato il posto da titolare.

Ora per il calciatore, cresciuto nelle giovanili rossoneri, è atteso un nuovo contratto a cifre importanti e magari la Nazionale maggiore. Per chi avrebbe dovuto fare il titolare, invece, l’addio al Milan appare sempre più vicino: degli acquisti della scorsa estate, Estupinan è di fatto l’unico vero grande bocciato.

Per l’ex Brighton si preannuncia una separazione al termine della stagione. Possibile un ritorno in Premier League un approdo in Spagna, con l’Atletico Madrid pronto a valutare la situazione. Valutazione? Sui 15-20 milioni di euro.