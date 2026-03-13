Milan, colpo in difesa: ecco il prescelto

I rossoneri hanno individuato il difensore per la prossima stagione: è un pallino di Tare ed è lui il primo obiettivo

In attesa di un week-end di campionato che può dire molto su questo finale di stagione, in casa Milan si pensa anche al futuro e alla programmazione del calciomercato estivo. Allegri e Furlani, secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi hanno pranzato insieme per fare il punto della situazione. L’amministratore delegato, nonostante alcune voci in merito ad un suo possibile addio a giugno, lavora al fianco di Igli Tare e dell’allenatore per rinforzare al meglio la rosa. Dopo questa stagione, ci si aspetta che Furlani si metta da parte e affidi completamente a Tare e ad Allegri la gestione anche del mercato, senza alcun tipo di influenza.

Nella programmazione del futuro c’è l’acquisto anche di un difensore centrale che possa alzare il livello della squadra. Si è fatto il nome di Kim Min-jae, in uscita dal Bayern Monaco, ma il suo stipendio è troppo alto. Nella testa di Tare c’è un solo ed unico nome: Mario Gila. In scadenza con la Lazio a giugno 2027, il difensore spagnolo lascerà la capitale al termine di questa stagione. Il suo rapporto con Tare è fortissimo e questo porta il Milan in cime alle gerarchie nella corsa al suo cartellino (piace anche all’Inter e ad altre società europee).

I rossoneri potrebbero accontentare la Lazio, che deve girare una percentuale di rivendita al Real Madrid, con una cifra intorno ai 20 milioni. Lo spagnolo è l’uomo giusto per la difesa di Allegri: conosce il campionato ed ha l’età giusta per fare il grande salto in una squadra importante come il Milan che punta a vincere il campionato e a fare bene in Champions. Molto probabilmente però da solo non basterà: i rossoneri devono allargare la rosa, e un altro centrale serve, ma molto dipenderà da come vorrà giocare e dalle possibili uscite (Pavlovic ha mercato, Odogu può andare in prestito).