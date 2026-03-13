Milan, il colpo in difesa è doppio: Allegri non si accontenta di Gila

Il punto della situazione in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere le mani su due centrali

E’ Mario Gila il primo nome sul taccuino del Milan per rafforzare il pacchetto di difesa. Oggi il Diavolo ha in rosa quattro centrali, Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter, oltre ad Odogu. Il calciatore tedesco, però, non è mai stato preso in considerazione da Massimiliano Allegri, che in caso di emergenza si è affidato a Davide Bartesaghi.

Domenica sera, durante il derby, Tomori ha accusato dei problemi fisici e il tecnico livornese ha prima mandato a scaldare Odogu, poi Athekame. Il caso fortunatamente è poi rientrato, ma sarebbe stato interessante capire se per il tedesco ci sarebbe stato davvero spazio.

Di certo, l’ex Wolfsburg la prossima estate farà le valigie. L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di cedere Odogu in prestito: sarebbe accaduto già a gennaio qualora fosse arrivato un altro difensore. Ha bisogno di fare esperienza in Serie A e il Milan è così pronto ad ascoltare le varie proposte che arriveranno. Attenzione al Parma, al Cagliari e al Lecce che hanno chiesto informazioni. Anche il Monza è pronto ad accogliere il giocatore.

Milan, il punto sulla difesa: ecco chi arriva

Massimiliano Allegri vuole, però, vuole sei centrali per la prossima stagione: così oltre a Tomori, Pavlovic, Gabbia, De Winter e il colpo atteso (Gila), potrebbe arrivare qualcun altro. L’idea è quella di aggiungere un altro giocatore esperto, che possa dare una mano importante nello spogliatoio.

Sergio Ramos è così il nome che è tornato di moda in queste ore. Un profilo che però difficilmente verrà preso in considerazione dalla dirigenza. Esperienza è comunque la parola d’ordine. Kim del Bayern Monaco è il sogno: lui alzerebbe più di chiunque altro il livello della retroguardia. Non vanno scartati però i profili di John Stones e Marco Senesi, oltre a quello di Christensen, del Barcellona, tutti in scadenza di contratto.