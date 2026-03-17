Milan, nessuna illusione: in estate sarà cessione

Le ultimissime notizie relative al calciomercato: il giocatore saluterà il Diavolo al termine della stagione. Non ci sono dubbi

Sono le ore delle critiche a Rafa Leao. Dopo essersi rifiutato di abbracciare Massimiliano Allegri, non si è fatto altro che parlare del portoghese. Oggi così è stato messo in dubbio il suo futuro. Ma non è l’unico calciatore criticato in seguito al ko contro la Lazio.

Nel mirino è finito anche Chris Pulisic, che non trova la via della rete ormai da mesi, era il 28 dicembre quando segnava. Poi tanti problemi fisici e una condizione che fatica a ritrovare. Anche contro i biancocelesti la sua prestazione non è stata esaltante.

Lo stesso si può dire per Nkunku e Fullkrug che non hanno cambiato volto alla partita. Il loro futuro è tutto da scrivere, con il tedesco che però ha sempre meno possibilità di rimanere in rossonero. Le somme si tireranno, ovviamente, a fine stagione. Bisognerà capire se effettivamente il Milan giocherà la Champions League prima di mettere, o meno, sul mercato dei giocatori.

Milan, destinato a diventare una meteora

Oltre agli attaccanti, però, chi ha quasi la certezza di lasciare il Diavolo, è Pervis Estupinan. L’esterno ex Brighton è stato l’eroe del derby, segnando il gol della vittoria. Ha vissuto una settimana da Dio, ma dal paradiso è passato subito all’inferno, con la prestazione dell’Olimpico.

Errori di ogni genere lo hanno reso il peggiore in campo. E’ sua d’altronde la colpo in occasione della rete dei biancocelesti. Qualcuno ha voluto illudersi, dopo il derby, verosimilmente lo ha fatto anche Massimiliano Allegri che ha deciso di dargli fiducia. Una fiducia evidentemente non ripagata.

Il futuro di Estupinan – come detto – è segnato. Arrivato per il dopo Theo Hernandez, è finito a far la riserva di Davide Bartesaghi. In estate così sarà ceduto, con il Milan pronto ad accettare proposte da una ventina di milioni di euro. La Premier League può riprenderlo, ma attenzione al Bologna e all’Atletico Madrid. Estupinan non sarà altro che una meteora che ha deciso un derby.