Pace fatta, la verità è sempre stata una: il futuro di Leao non cambia

Si scrivere la parola fine (forse) sul caso Leao. Ecco cosa sta succedendo attorno al portoghese: tutta la verità

La narrazione su Rafa Leao è sempre stata alquanto particolare. In questi giorni, dopo il mancato abbraccio a Massimiliano Allegri, si è deciso di andare oltre. Sì è deciso, come è sempre capitato con il portoghese, di cavalcare l’onda, scrivendo e dicendo di più di quanto stesse realmente accadendo.

Prendere di mira il numero dieci portoghese, d’altronde, è l’hobby preferito di tanti giornalisti, che aspettavano solo l’occasione giusta per tornare a metterlo in discussione. Ma quanto accaduto domenica all’Olimpico è evidentemente un episodio da campo, evitabile, ma che non avrebbe meritato grande attenzione, tanto che il Milan non ha preso alcun provvedimento nei confronti del suo giocatore.

Ma in questi giorni si è parlato di cessione, di sostituti, di tutto e di più… su MilanLive.it, però vi abbiamo invitato a mantenere la calma e a rendervi conto di come la narrazione fosse andata oltre.

Stamani è scoppiata la pace. Stamani si lavora per riportare la pace. E’ tornato il sereno, ma non illudetevi, il ‘caso’ Leao potrebbe non essere ancora finito…

Nel frattempo, però, Matteo Moretto, prova a riportare un po’ di ordine: “La sostituzione l’ha toccato. Poi che la reazione si stata negativa e sbagliata lo sa anche Leao – afferma sul proprio canale YouTube -. Sa di aver sbagliato, sa di essersi lamentato in un modo quasi eccessivo, esagerato. Ma Leao ha già chiesto scusa alla dirigenza, ai compagni, alla società. Il caso Leao di fatto è già rientrato”.

Poi arriva il punto sul rinnovo e viene detto ciò che sappiamo da tempo, nonostante in questi due giorni si è scritto e detto di tutto: “Si sta cercando di prolungare senza che si arrivi ad un miglioramento del salario. Leao è già tra i più pagati nel Milan, come Maignan: circa 5 milioni di euro di base fissa + 2 di bonus. Il tetto è quello”

“Il Milan sta cercando di prolungare la durata del contratto di Leao: diciamo che questo tipo di prolungamento non esclude che in estate, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, il Milan la valuterebbe come l’ha valutata per Reijnders o altri calciatori importanti”. Le idee del Diavolo sono chiare da tempo e non certo cambiate per un mancato abbraccio domenicale.