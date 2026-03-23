Milan, individuato il colpo in difesa: gioca nel Barcellona e il suo idolo è Maldini

I rossoneri è interessato ad un difensore del Barcellona che ha come idolo Paolo Maldini, tutti i dettagli di seguito

Il Milan, con una qualificazione in Champions League ormai ipotecata, lavora sul futuro. Allegri ha chiesto un rinforzo di livello per ogni reparto e tra i giocatori monitorati c’è Gerard Martin, difensore del Barcellona classe 2000, che di recente ha ricevuto la maglia con autografo dal suo idolo Paolo Maldini. Il suo nome è presente da tempo nei radar rossoneri per una qualità precisa: la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Il contratto fino al 2028 garantisce stabilità al club blaugrana, mentre il Milan cerca elementi in grado di ampliare le rotazioni difensive con affidabilità e margine di crescita. Il profilo piace per duttilità tattica e prospettiva, due caratteristiche centrali nella costruzione della rosa futura.

Trattativa in salita

Le indicazioni attuali non favoriscono un’uscita. Come riportato da Matteo Moretto, all’interno del Barcellona c’è piena soddisfazione per il rendimento del difensore, con il tecnico Hansi Flick tra i principali estimatori. Il club catalano considera Martin una risorsa importante e lavora per consolidare il legame. Al termine della stagione è atteso un confronto con l’entourage del giocatore per discutere un possibile rinnovo, segnale chiaro della volontà di puntare su di lui anche in futuro.

La strategia rossonera

Il Milan resta vigile, pur consapevole delle difficoltà dell’operazione. Prima di ogni scelta, resta centrale l’obiettivo sportivo: raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Che dopo questo turno di campionato, con il pareggio della Juventus col Sassuolo, è sempre più vicina.

Solo dopo arriveranno le mosse decisive sul mercato, con l’idea di inserire giocatori versatili e pronti. Gerard Martin resta un nome seguito, ma la strada è complessa e richiede condizioni favorevoli per trasformarsi in opportunità concreta.