Per Leao tutti d’accordo, ma c’è chi “si rifiuta di tornare”: caos prima di Napoli-Milan

Il giocatore è all’estero e non ha intenzione di prendere parte agli ultimi due allenamenti: club irritato. Ecco cosa sta accadendo

Milan irritato con Leao: si rifiuta di tornare a Milanello!

No, tranquilli, non è vero. O meglio, lo è ma il protagonista in questione non è il dieci del Diavolo ma Romelu Lukaku, che ha scelto di non tornare a Napoli!

Il titolo dell’articolo, che possiamo trovare sul sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport, ha dunque come protagonisti il campione belga e il club azzurro, irritato per la decisione del suo giocatore di restare a Bruxelles. La notizia è confermata anche da altre fonti.

Purtroppo per gli haters di Leao, dunque, non è lui il protagonista. Ma siamo certi che una parti di stampa, di opinione pubblica e anche qualche tifoso rossonero avrebbe voluto il dieci al posto del belga, così per continuare quella narrazione aberrante, che va avanti da giorni. Una narrazione, che ha stancato, ma appare evidente che a qualcuno fa comodo continuare a romanzare sul dieci ex Lille.

In realtà, come raccontato su MilanLive.it, anche Leao non si trova in Italia, ma in accordo con il club è volato all’estero per il suo problema all’adduttore. Il dieci non sta bene e deve continuare con il suo iter lavorativo. Lo farà a casa, in Portogallo, con il calore familiare. Dalla prossima settimana sarà poi a Milanello. Chissà se in questi giorni gli haters di Leao riusciranno a trovare qualcosa per attaccarlo ancora…