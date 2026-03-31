Dal Napoli al Milan: Allegri finalmente accontentato

I rossoneri potrebbero valutare un clamoroso acquisto dal Napoli per accontentare finalmente Allegri, tutti i dettagli

L’obiettivo del Milan per il prossimo mercato è certamente l’acquisto di un centravanti. In queste ore è stato ufficializzato l’arrivo di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, attaccante classe 2007 che a luglio si unirà inizialmente al Milan Futuro. Un acquisto di prospettiva corretto ma adesso la dirigenza dovrà pensare anche al presente. Dusan Vlahovic e Moise Kean piacciono molto a Massimiliano Allegri, da sempre suo estimatore fin dai tempi della Juventus.

Il primo è in scadenza il prossimo giugno: sembrava vicino al rinnovo ma tutto è stato ancora rimandato. L’altro invece è impegnato al momento con la Nazionale: non sta facendo una grande stagione con la Fiorentina e il suo prezzo d’acquisto potrebbe quindi calare. Occhio però alle sorprese.

In casa Napoli è scoppiato un vero e proprio caso. Si tratta di Romelu Lukaku, che ha deciso di non tornare a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio. Il suo contratto con gli azzurri è in scadenza a giugno 2027 e ora la società partenopea sta valutando l’idea di metterlo fuori rosa da qui a fine stagione (e la prima partita che potrebbe saltare è proprio contro il Milan lunedì 6 aprile).

A prescindere da come andrà a finire questa storia, a giugno è molto probabile che Lukaku lascerà Napoli e potrebbe farlo anche da svincolato (se dovesse accordarsi con la società per una buonuscita) o comunque per un prezzo abbastanza vantaggioso. E se in casa Milan nascesse l’idea? Allegri apprezza da tempo le sue caratteristiche, non a caso aveva fatto il suo nome anche alla Juventus per l’estate del 2023 ma non se ne fece nulla. Le qualità del giocatore sono fuori discussione, ma bisognerà valutare con attenzione l’aspetto fisico, visto che è reduce da un lunghissimo infortunio muscolare dal quale sembra non riuscire più ad uscirne.