Cardinale pronto a cambiare: da Furlani ad Allegri e Tare, il punto della situazione

Le ultime notizie relative al futuro del Milan: il proprietario dei rossoneri protagonista delle prossime settimane. Il punto della situazione

“Cardinale vorrà fare delle valutazioni, da qui a fine stagione, per capire come e se migliorare l’organigramma rossonero, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale che societario“. Parole importanti quelle rilasciate da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube.

Parole che lasciano intendere che il futuro del Milan sia tutto da scrivere, a partire ovviamente da Massimiliano Allegri. C’è, infatti, chi sostiene che il tecnico livornese speri di poter approdare in Nazionale fin da subito. Un pensiero legittimo, anche se stamani in molti danno in pole Antonio Conte per la panchina azzurra.

Dopo il ko contro il Napoli è finito in tendenza #AllegriOut: i tifosi sognano un nuovo allenatore, che fornisca una proposta di gioco migliore, ma allo stesso tempo si evidenzia come sia difficile trovare un’alternativa credibile per il Milan attuale. Lo scorso anno, d’altronde, ci ha fatto capire quanto sia importante avere un allenatore che conosca bene la Serie A e i top team, con tutte le loro problematiche.

Milan difronte ad un bivio: il punto della situazione

La scelta più saggia, dunque, sarebbe quella di proseguire con Allegri in panchina. Ma evidentemente anche la sua posizione verrà valuta e lo stesso tecnico vorrà capire cosa sia meglio fare. Un Milan, che punta a vincere con giocatori alla ‘Rabiot’ (per intenderci), convincerebbe certamente Allegri a rimanere.

La strada che prenderà il Diavolo, però, non è ancora chiara. Ma chi traccerà questa strada? Sarà ancora Giorgio Furlani a guidare il gruppo? Igli Tare sarà ancora il Direttore sportivo del Milan? Domande che si stanno ponendo tutti i tifosi, alle quali dovrà rispondere presto Gerry Cardinale.

Una volta raggiunta la qualificazione in Champions League, il numero uno di RedBird prenderà le decisioni che occorrono per far tornare il Milan in alto. Ma l’ennesima rivoluzione non sarebbe certamente la scelta migliore. Non si può nuovamente far tabula rasa: così non si torna grandi.