MILAN NEWS – Tanta attesa per l’incontro di questa sera tra Olympiacos e Milan, visto che tale gara deciderà chi tra le due contendenti si qualificherà al prossimo turno di Europa League.

Il Milan da ieri pomeriggio è nella capitale greca, dove nella serata di ieri ha svolto l’allenamento di rifinitura e partecipato alla conferenza stampa pre-match che ha visto Gennaro Gattuso e Davide Calabria rispondere alle domande dei cronisti. Come detto l’attesa è tanta, con i rossoneri che non devono bucare l’obiettivo e raggiungere come previsto i sedicesimi di finale della competizione europea.

Tutto sul pre-partita di Olympiacos-Milan: CLICCA QUI

Intanto come riportato poco fa da Sky Sport, il Milan avrà un tifoso d’eccezione in più stasera allo stadio di Atene; infatti il ministro Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, è in volo per arrivare nella città ellenica in tempo per assistere al match che inizierà alle ore 21.00 italiane.

Salvini è partito poco fa dall’aeroporto di Bergamo in direzione Atene e dunque sarà seduto nella tribuna autorità dello stadio Karaiskakis per dare il proprio supporto al Milan. La speranza è che, a fine partita, non debba proseguire lo scontro verbale a distanza tra il Ministro dell’Interno e l’allenatore Gattuso, che si sono già ‘beccati’ dopo il pareggio colto dai rossoneri in casa della Lazio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it