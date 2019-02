CALCIOMERCATO MILAN – In Olanda sta facendo parlare molto di sé Hirving Lozano. Si tratta di un esterno offensivo, velocissimo e abile nel dribbling. Ma è molto concreto anche sotto porta e i numeri parlano chiaro.

Arrivato nell’estate del 2017 al PSV Eindhoven dal Pachuca, l’ala messicana ha segnato la bellezza di 36 gol in 64 partite, a cui vanno aggiunti anche i 20 assist. Statistiche che hanno inevitabilmente acceso le sirene dei grandi club d’Europa, soprattutto italiani. In Serie A infatti è seguito praticamente da tutte le big: l’Inter, la Roma, il Milan e il Napoli. Come scrive Calciomercato.com, le ultime due sarebbero avanti rispetto alle altre.

Calciomercato Milan, Napoli avanti su Lozano

Il Milan cerca ormai da tempi non sospetti un’ala forte. Le ultime indiscrezioni danno per fatto l’affare Allan Saint–Maximin sulla base di 20 milioni più bonus. Ma da qui all’estate c’è ancora molto tempo e possono succedere tante cose. Nel frattempo però il francese ha rivelato di non voler rimanere per sempre con la maglia del Nizza addosso. Dichiarazioni che non fanno altro che alimentare le speranze dei rossoneri di portarlo a casa. Ma occhio anche a Lozano, profilo che piace molto alla società e all’allenatore. Ma si tratta comunque di un affare molto difficile per Leonardo.

Due gli ostacoli principali che deve fronteggiare il Milan: le richieste molto alte del PSV e i soliti paletti imposti dalla UEFA. Come scrive Calciomercato.com, il dirigente brasiliano milanista ne avrebbe già discusso con Mino Raiola, agente del messicano. I rapporti, come è ormai noto, sono ottimi fra i due. E infatti a breve parleranno anche dei rinnovi di Giacomo Bonaventura e Ignazio Abate. Ma lo stesso procuratore ha già dei discorsi avviati con altri club, in particolare il Napoli che appare in pole in questo momento.

Aurelio De Laurentiis vuole regalare Lozano a Carlo Ancelotti per l’estate. L’allenatore ha pubblicamente affermato di apprezzare molto le qualità del calciatore del PSV e probabilmente lo ha già richiesto alla società. Che per giugno sta preparando una vera e propria rivoluzione della rosa. Anche i partenopei però dovranno scontrarsi con le alte richieste degli olandesi: per acquistarlo serve un’offerta fra i 40 e i 50 milioni di euro.

