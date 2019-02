NEWS MILAN – Krzysztof Piatek si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano Przeglad Sportowy, durante la quale ha trattato numerosi temi. L’attaccante è al centro dell’attenzione mediatica, dopo l’impatto esplosivo con il Milan.

Piatek ha parlato dei tifosi del Milan e di Paquetà, successivamente ha spiegato la sua esultanza e parlato di Milanello. In questa nuova parte di intervista ha toccato anche l’argomento nazionale polacca, con la possibilità di giocare con grandi attaccanti come Milik e soprattutto Robert Lewandowski: “Io voglio che la Polonia sia squadra e che vinca le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Il ct avrà certamente il mal di testa, vista la forma di noi tre. Vedremo cosa succederà, sono decisioni che spettano a lui. Noi dobbiamo fare di tutto per poter giocare dall’inizio. In sintesi, è il campo che decide la formazione titolare. 4-4-2 con Lewandowski? Al Genoa ho giocato in coppia con Kouamè e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono un attaccante di tipo diverso rispetto a Robert o Arek. Non ho alcun problema a giocare con nessuno di loro. Credo che la squadra potrebbe ottenere il miglior vantaggio dallo schierare le due punte, perchè siamo davvero in forma. Adesso, però, non voglio pensare alla nazionale. Mi aspettano partite importanti al Milan, sia in campionato che in Coppa Italia”.

Altra domanda su Lewandowski, stavolta inerente alla possibilità che segua una dieta speciale proprio come il campione del Bayern Monaco: “Non uso una dieta speciale, cerco solamente di mangiare cibo sano. Ho fatto i test per le intolleranze, ma non ho problemi con il glutine o il lattosio quindi non voglio rinunciarvi. A Milanello, dove puoi mangiare a qualsiasi ora, lo chef sa esattamente come mi piace, che abitudini ho e lo fa ogni giorno. Gli chef preparano i piatti in base alle preferenze individuali di ogni giocatore”.

Gli viene anche chiesto delle scarpe di calcio che utilizza, e sul perché della scelta: “Devono essere comode, perché se non calzano perfettamente, a volte dopo le partite rischi che ti facciano male i piedi. Io indosso le Adidas X18 che, come avete visto nel gol contro l’Atalanta, a volte segnano al posto mio. Non hanno stringhe e ciò fa sì che non venga distratto in caso si slaccino”.

Infine parla del suo quotidiano, e delle stories che spesso vediamo su Instagram. Piatek ha parlato della bevanda tipica sudamericana che spesso beve, lo Yerba Mate, e delle canzoni che ascolta con Bakayoko: “Tiémoué non conosceva la canzone “Bakayoko”, né Taco Hemingway. Gli è piaciuta molto e mi ha chiesto di mandargli i saluti. Mate? L’ho scoperta da solo leggendo su internet. È una bevanda molto buona e salutare”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

