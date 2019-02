CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è concentrato al campionato, che vuole necessariamente chiudere almeno al quarto posto in classifica, per qualificarsi alla prossima Champions League.

La dirigenza però è già proiettata al futuro, e sta pensando a possibili rinforzi da acquistare nel corso della sessione estiva di calciomercato. Oggi si è parlato di tre giovani promesse brasiliane visionati da Leonardo, e un’altra indiscrezione riguarda proprio un altro calciatore del Brasile: Willian Borges da Silva, a tutti noto semplicemente come Willian. Si tratta di un calciatore molto esperto, che ad agosto compirà 31 anni. Di proprietà del Chelsea, ma con un contratto in scadenza nel giugno 2020. Il nazionale verdeoro potrebbe essere l’obiettivo di mercato di molti club in giro per l’Europa, tra i quali il Milan.

Calciomercato Milan, Willian in uscita dal Chelsea: la situazione

Il Milan ha necessità di rinforzare la rosa soprattutto sugli esterni. Attualmente Gattuso sta utilizzando Borini e Castillejo come riserve, e Jesus Suso come imprescindibile sulla destra. A sinistra invece ha sempre adattato Hakan Calhanoglu, con l’arrivo di Lucas Paquetà si dividono spesso i compiti. Come estrema alternativa sulla fascia mancina, c’è anche la possibilità di schierare Diego Laxalt.

Per alzare il livello offensivo, servono chiaramente altri giocatori sui quali puntare. Da settimane si parla di una trattativa concreta del Milan per Saint-Maximin del Nizza. Attenzione però anche ad altre occasioni in giro per l’Europa, come potrebbe essere Willian. I contatti con il Chelsea in estate ci saranno certamente per il riscatto di Tiémoué Bakayoko, e chissà non possano chiedere informazioni anche sul brasiliano.

La concorrenza su Willian non starà certamente a guardare. Particolare attenzione dell’Inter, che in estate potrebbe cedere Ivan Perisic per accontentare il suo desiderio di giocare in Premier League. Beppe Marotta potrebbe pensare al brasiliano per sostituire il croato. Ricordiamo che il Chelsea ha subito lo stop del mercato per le prossime due sessioni, a causa di irregolarità nel tesseramento di minorenni, dunque non potrà facilmente privarsi dei suoi pezzi pregiati.

I numeri di Willian in questa stagione non sono di altissimo livello, anche per Maurizio Sarri non lo considera imprescindibile: 40 partite giocate sin qui tra Premier League e coppe varie, con appena 7 gol ma con 10 assist. La valutazione del Chelsea, nonostante la scadenza contrattuale nel 2020, sarebbe intorno ai 40 milioni di euro. Al momento – come ricordano i colleghi di calciomercato.it – si tratta solo di suggestioni, ma il nome di Willian è da tenere seriamente in considerazione in vista della prossima stagione per le due milanesi.

Giacomo Giuffrida – Redazioni MilanLive.it

