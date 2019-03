NEWS MILAN – Non ci sono ancora novità ufficiali riguardanti la situazione tra il club rossonero e l’UEFA. La Camera Giudicante aveva emesso una sentenza per le violazioni al Fair Play Finanziario e la società aveva annunciato il ricorso al TAS di Losanna.

Le sanzioni previste erano: esclusione per un anno dalle coppe in caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio per giugno 2021, 12 milioni di euro di premi dell’Europa League 2018/2019 trattenuti e limite a 21 giocatori iscrivibili nelle liste per le competizioni europee 2019/20 e 2020/21.

Il Milan considerò il verdetto sproporzionato e ufficializzò l’intenzione di fare ricorso al TAS di Losanna. Tuttavia, non si hanno ancora notizie sulla data dell’udienza. Come riportato da Calcioefinanza.it, essa non è stata ancora fissata. Un fatto alquanto strano, ma che apre alla possibilità che il club rossonero raggiunga un accordo stragiudiziale con l’UEFA senza la necessità di presentarsi di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Ivan Gazidis si era già recato a Nyon a gennaio, però l’esito di quell’incontro non è mai stato reso noto. Il Milan ha comunque investito su Krzysztof Piatek, dopo averlo fatto in precedenza con Lucas Paquetà. Un totale di 70 milioni di euro. Vedremo se ci saranno aggiornamenti da parte del club nelle prossime settimane.

Redazione MilanLive.it

