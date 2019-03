CALCIOMERCATO MILAN – Come ammesso oggi da Sportmediaset, il Milan ieri ha inviato in Francia alcuni emissari per una sorta di missione di calciomercato.

L’intenzione primaria di Leonardo e compagnia era quella di osservare nuovamente da vicino Allan Saint-Maximin, attaccante del Nizza che ieri era di scena a Marsiglia contro l’Olympique. Ma a sorpresa il Milan è rimasto letteralmente stregato dalle qualità di un altro talento francese sceso in campo, un giovane calciatore del quale si continua a parlare molto bene e che farebbe comodo anche alla formazione di Rino Gattuso.

Calciomercato Milan, anche Kamara nel mirino degli emissari rossoneri

Dunque oltre a Saint-Maximin, il club rossonero è stato aggiornato anche sulle qualità e sulla crescita di Boubacar Kamara. Si tratta di un giovanissimo difensore centrale francese, con origini senegalesi, che milita nel Marsiglia. Come scrive oggi il portale Calciomercato.com ieri Kamara è risultato tra i migliori in campo nella vittoria per 1-0 dell’OM contro il Nizza, dimostrando grande padronanza del ruolo e capacità indiscusse anche nel giocare il pallone da regista difensivo.

Il classe 1999, nato e cresciuto non solo calcisticamente a Marsiglia, è un talento purissimo, tanto da aver strappato il posto da titolare al centro della difesa biancoazzurra a calciatori ben più noti ed esperti come il francese Adil Rami (vecchia conoscenza milanista) o il portoghese Rolando. Il Milan è interessato ma non si è ancora mosso formalmente per avvicinarsi a Kamara, anche perché prima di decidersi dovrà valutare un paio di situazioni della propria attuale difesa.

La prima riguarda le condizioni fisiche di Mattia Caldara, stopper acquistato in estate dalla Juventus che finora è rimasto sempre ai box per vari problemi muscolari. Se il classe ’94 dovesse recuperare al meglio allora il Milan non dovrebbe aver bisogno di nuovi innesti immediati. L’altra è quella di Cristian Zapata, altro centrale della rosa che è indeciso se rinnovare e restare a fare l’alternativa di lusso a Milanello oppure virare altrove. Da queste situazioni dipenderà anche il potenziale assalto futuro del Milan a Kamara.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

