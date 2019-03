Calabria, il Milan dice no alla Premier League. I rossoneri puntano fortemente sul giovane terzino.

CALCIOMERCATO MILAN – La corsia destra del Milan è di Davide Calabria. Il terzino è diventato imprescindibile per Gennaro Gattuso. Sotto la sua guida, il classe 1996 è cresciuto in maniera esponenziale, diventando uno dei migliori in Italia nel suo ruolo.

Contro il Chievo sabato scorso ha giocato Andrea Conti, che si è perso troppo facilmente Hetemaj in occasione dell’1-1. Criticare l’ex Atalanta è esagerato: parliamo di un ragazzo rimasto fuori dai campi per un anno e mezzo per infortunio, deve ritrovare la giusta forma fisica ma soprattutto quella mentale. E ci vorrà del tempo, inevitabilmente. Ma Rino può dormire sonni tranquilli. Perché c’è Ignazio Abate che è una garanzia, ma soprattutto c’è Calabria, titolare indiscusso della squadra rossonera. Checché se ne dica, l’ex Primavera è un terzino affidabilissimo: in fase difensiva è sempre molto attento, ha la personalità e la gamba giusta in quella offensiva. Un terzino completo. Che il Milan vuole tenersi stretto, molto stretto.

Calciomercato Milan, Calabria è intoccabile

Dopo il turno di riposo a Verona (anche se è entrato nel secondo tempo), tornerà certamente titolare nel derby di domenica. Sarà la sua 28° presenza stagionale. Ha sempre mostrato applicazione e concentrazione, nonostante qualche distrazione dal calciomercato. Infatti nelle ultime settimane si è parlato molto di un interessamento per lui dalla Premier League: in particolare, Manchester United ed Everton gli avrebbero messo gli occhi addosso. Come però sottolinea ‘Calciomercato.com’, la posizione del Milan è chiarissima: Leonardo e Paolo Maldini non hanno nessuna intenzione di privarsene. E, in più, anche lo stesso Calabria non sembra di idee diverse. Al momento non c’è nessuna fretta per il rinnovo di contratto, visto che l’accordo attualmente in vigore scade nel 2022. C’è tempo per parlarne, la situazione è tranquilla, come rivelato anche dal suo agente qualche giorno fa. I rossoneri puntano fortemente su di lui, uno dei simboli di questa squadra, giovane e italiana. Calabria è infatti uno di quelli arrivati dal settore giovanile, come lo sono anche Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone. Non è un caso se fra loro tre c’è una grande amicizia, destinata a durare ancora per molto tempo. Ancora a tinte rossonere.

