NEWS MILAN – Gennaro Gattuso in vista del derby Milan-Inter sembra avere le idee chiare sulla formazione da schierare. Non dovrebbero esserci sorprese, metterà in campo l”undici titolare tipo che abbiamo visto più volte.

L’unica novità di cui si era parlato in questi giorni riguardava la conferma di Lucas Biglia a centrocampo dopo la buona prestazione contro il Chievo. Tuttavia, dalle ultime indiscrezioni che filtrano da Milanello sembra certo che sarà Tiemoué Bakayoko ad agire da perno centrale della mediana. Il francese era rimasto fuori a Verona su sua richiesta, vista la necessità di rifiatare dopo tante partite giocate consecutivamente. Riposare gli ha fatto bene e domenica sera partirà titolare, come confermato da Tuttosport stamane.

Verso Milan-Inter: la formazione rossonera nel derby

Biglia può comunque essere un’alternativa da utilizzare a partita in corso. L’ex Lazio ha mostrato una buona condizione fisica e le sue qualità, tecniche e caratteriali, possono tornare utili in un match delicato come il derby. Vista anche la fisicità dell’Inter, il rientro di Bakayoko nella formazione iniziale è abbastanza scontato e comprensibile. L’ex Monaco può essere la diga giusta per proteggere la difesa dalle offensive nerazzurre.

La mediana sarà completata dai soliti Franck Kessie e Lucas Paquetà. Anche loro due hanno giocato molte partite, però non è Milan-Inter il match nel quale rifiatare. Entrambi dovranno dare il massimo domenica sera a San Siro, così come il resto dei compagni.

In difesa rientra Ricardo Rodriguez dalla squalifica, tornerà ad occupare il ruolo di terzino sinistro titolare. Reparto difensivo completato da Davide Calabria, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. In porta ci sarà, ovviamente, Gianluigi Donnarumma. Per quanto riguarda l’attacco, nessuna variazione rispetto alla formazione tipo. Jesus Suso e Hakan Calhanoglu saranno gli esterni chiamati ad assistere la punta centrale Krzysztof Piatek. Partiranno dalla panchina Andrea Conti, Samuel Castillejo e Patrick Cutrone.

MILAN-INTER: PROBABILE FORMAZIONE DI GATTUSO

(4-3-3) – G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Matteo Bellan

