MILAN NEWS – La stagione di Giacomo Bonaventura è finita ampiamente in anticipo. Colpa della cartilagine ballerina del suo ginocchio, che lo ha costretto persino ad una delicata operazione.

Il 30enne centrocampista nativo di San Severino Marche rientrerà in estate tra i ranghi, con la possibilità di rivederlo nelle fila del Milan a partire dall’inizio della prossima stagione. Un acquisto ‘interno’ per Gennaro Gattuso, che avrà a disposizione dunque un Bonaventura rigenerato e pronto a ripartire, così come un Lucas Paquetà che ha più o meno le sue stelle caratteristiche fisiche e tattiche, una doppia scelta che molti tecnici italiani sicuramente gli invidieranno.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan News, CLICCA QUI <<

Intanto c’è da stabilire il futuro professionale di Bonaventura, che prima dell’infortunio al ginocchio stava valutando un rinnovo contrattuale con il Milan praticamente dovuto, visto l’attaccamento noto alla maglia, poi momentaneamente congelato visto che i rossoneri vogliono prima valutare le sue condizioni fisiche reali e poi stabilire il tutto.

Secondo Il Giorno però i recenti incontri tra il Milan e l’agente Mino Raiola avrebbero portato ad una prima proposta di rinnovo da parte del club rossonero: sul piatto ci sarebbe un contratto biennale per Bonaventura (fino al 2021) con stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Raiola preferirebbe l’inserimento di alcuni bonus e soprattutto un accordo che arrivi almeno ai tre anni di contratto. Parti tutto sommato non distanti, con il Milan che dunque sembra intenzionato a prolungare il matrimonio sinora felice con il suo numero 5.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it