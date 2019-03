NEWS MILAN – Samuel Castillejo è uno di quei giocatori che vorrebbe un po’ più di spazio, che che Gennaro Gattuso continua a far partire dalla panchina. L’ex Villarreal continua a lavorare sodo e a non lamentarsi, convinto che la sua occasione arriverà. Inoltre cerca di farsi trovare pronto quando viene messo dentro a partita in corso.

Tenendo conto che Jesus Suso da mesi ha un rendimento deludente, molti si aspettavano più spazio per Castillejo. Il numero 7 del Milan è in una condizione psico-fisica migliore rispetto al connazionale, è evidente. Tuttavia, il mister continua ad insistere con l’ex Liverpool sperando che torni a giocare sul livelli visti ad inizio stagione. Domani c’è l’importante match a Genova contro la Sampdoria e non dovrebbero esserci cambiamenti.

Castillejo sul derby Milan-Inter e la lite Kessie-Biglia

Castillejo nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a DAZN ed è tornato a parlare del derby Milan-Inter. I rossoneri sono usciti sconfitti dal match, anche perché l’arbitro Guida ha concesso un rigore proprio per fallo di Samu su Matteo Politano. Sull’episodio lo spagnolo ha commentato come segue: «Certo lascio la gamba, ma quando vedo che non tocco la palla lui è troppo furbo per toccare la mia. Lo tocco ma non era rigore».

Il numero 7 del Milan è convinto che quel penalty sia stato troppo generoso. A Castillejo è stato pure domandato dell’ormai nota lite avvenuta tra Franck Kessie e Lucas Biglia: «Sono cose che succedono nel calcio, Kessié è uscito male perché voleva aiutare la squadra. Loro sono amici da tanto tempo. Frank è un ragazzo che scherza tanto e Lucas dà tanti consigli a tutti». Entrambi i giocatori sono stati multati. L’ivoriano si è preso ben 40.000 euro di sanzione dal club, rimasto molto deluso dal suo comportamento, considerato peggiore rispetto a quello del compagno.

