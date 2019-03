NEWS MILAN – Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alle 14:30, ma intanto stamane a Milanello c’è stato l’allenamento di rifinitura in vista di Sampdoria-Milan.

Domani il match di Genova sarà molto importante per la squadra rossonera, reduce dalla sconfitta del derby e vogliosa di tornare a vincere. In questa giornata di campionato ci sono anche scontri come Inter-Lazio e Roma-Napoli che possono essere determinanti in chiave Champions League. Per il Diavolo i 3 punti diventano fondamentali.

Serie A, Sampdoria-Milan: probabile formazione di Gattuso

A Sportmediaset hanno dato le ultime notizie riguardanti la probabile formazione del Milan. Sembra essere ormai confermato l’impiego da titolare di Lucas Biglia a centrocampo. L’argentino occuperà la sua consueta posizione da regista centrale, mentre Tiemoué Bakayoko verrà spostato nel ruolo di mezzala destra. Il francese ex Monaco giocherà dove solitamente agisce Franck Kessie, rientrato solo ieri dalla trasferta con la Costa d’Avorio e multato dal club per la nota lite avvenuta con Biglia nel derby.

La mediana sarà completata da Lucas Paquetà, nel suo abituale ruolo di mezzala sinistra. L’ex Flamengo è stato impegnato con il Brasile, però mister Gattuso non rinuncerà a lui a Marassi. In attacco conferma per il tridente visto già nel derby e in tante altre occasioni nel 2019. Jesus Suso e Hakan Calhanoglu esterni offensivi del 4-3-3 con Krzysztof Piatek punta centrale. Neppure in difesa ci saranno novità. Ricardo Rodriguez sta bene, dunque completerà il reparto con Davide Calabria, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. In porta, ovviamente, Gianluigi Donnarumma. Ancora panchina per Andrea Conti, Samuel Castillejo e Patrick Cutrone.

SAMPDORIA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA.

(4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

