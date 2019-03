MILAN NEWS – Solo fino a pochi giorni fa stava parlando pubblicamente in maniera entusiastica del progetto Milan per quanto riguarda le giovanili e la crescita dei talenti.

Oggi invece Mario Beretta starebbe già pensando all’addio da consumarsi a fine stagione. L’attuale responsabile del settore giovanile rossonero dopo soltanto un anno di attività potrebbe rassegnare le proprie dimissioni. E’ l’indiscrezione lanciata dal portale Calciomercato.com che porta dietro sé diverse possibili motivazioni, tutte ancora da provare e su cui indagare realmente.

L’ex allenatore fra gli altri di Siena, Cagliari e Chievo Verona in questi giorni starebbe dunque meditando di lasciare il suo importante incarico come capo del vivaio del Milan. Come detto i possibili motivi sono vari: non è escluso che Beretta abbia tra le mani qualche offerta di altri club, sempre come responsabile delle giovanili, con una maggiorazione di potere all’interno del suo incarico.

Inoltre Beretta potrebbe decidere di andarsene anche per gli scarsi risultati della Primavera Milan, che rischia la retrocessione in campionato ed è stata eliminata malamente agli ottavi del Torneo di Viareggio. Possibile anche che alla base di questa futura decisione ci sia la divergenza progettuale tra Beretta e la dirigenza milanista, visto che l’ex tecnico è stato ingaggiato nel febbraio 2018 dall’ormai vecchia proprietà cinese e da Marco Fassone.

Leonardo e Paolo Maldini, i due dirigenti principali del Milan odierno, potrebbero spingere anch’essi per la sostituzione di Beretta e magari richiamare l’amico Filippo Galli come responsabile del vivaio, ruolo che l’ex difensore rossonero ha ricoperto già dal 2009 al 2018.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

