NEWS MILAN – Stasera a San Siro si gioca l’anticipo della 30^ giornata di Serie A: Milan-Udinese, ultimo turno infrasettimanale della stagione 2018/19.

Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive in campionato: nel derby contro l’Inter prima della sosta, e a Genova contro la Sampdoria sabato scorso. Imperativo vincere per i rossoneri, che devono necessariamente riconquistare i tre punti per difendere il quarto posto seriamente insidiato dalla Lazio. Gennaro Gattuso chiede una reazione ai propri ragazzi, e per farlo si è affidato anche al cambio modulo: giocheranno le due punte, Cutrone-Piatek, con Lucas Paquetà trequartista a supporto. Ricordiamo le assenze per infortunio di Andrea Conti nemmeno convocato, e quella dell’ultim’ora di Franck Kessie per un problema al ginocchio avvertito nel corso dell’ultimo allenamento a Milanello: l’ivoriano non sarà nemmeno in panchina. Prima volta in stagione che viene utilizzato questo modulo, e speriamo che sia di buon auspicio per ritrovare gioco ma soprattutto vittoria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Allenatore: Gattuso.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Samir; Fofana, Behrami, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Allenatore: Tudor.

Serie A, Milan-Udinese: cronaca e risultato del match

