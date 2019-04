Bruno Fernandes trascina lo Sporting Lisbona in finale di Coppa, battuto il Benfica. Emissari del Milan presenti alla partita.

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ragiona sulle mosse in estate. Chiaramente molto dipenderà dai risultati raggiunti dalla squadra. Con la qualificazione in Champions League, la società avrà più margine di manovra per gli acquisti.

Uno dei pallini di Leonardo e Paolo Maldini è Bruno Fernandes, vecchia conoscenza del calcio italiano: si mise in luce con Udinese e Sampdoria, ma è a casa sua che è arrivata la consacrazione. Con lo Sporting Lisbona sta disputando una stagione incredibile: 26 gol e 14 assist, numeri straordinari per un centrocampista. Protagonista anche ieri nella semifinale di coppa di Lega contro il Benfica: con una vera e propria magia ha regalato alla sua squadra la finale. Un gol meraviglioso, di mancino, completamente inventato. Da applausi, insomma.

Calciomercato Milan, emissari per Bruno Fernandes

Come già rivelato nelle ultime ore, alcuni emissari della Juventus erano presenti a Sporting Lisbona-Benfica. Sotto l’attenta osservazione dei bianconeri c’erano Joao Felix e Ruben Dias, ma anche lo stesso Bruno Fernandes. Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.com’, sugli spalti c’erano anche collaboratori del Milan, i quali avevano come obiettivo principalmente la prestazione del centrocampista. Che gli ha fornito sicuramente un report positivo. Per la rete magnifica, ma anche per la partita in generale. Il classe 1994 gioca da leader, da trascinatore. Sembra aver raggiunto un livello di maturità davvero incredibile. In Italia aveva dimostrato sprazzi del suo talento. In Portogallo si è consacrato a livelli altissimi. I rossoneri lo tengono d’occhio da tempi non sospetti. Così come il Manchester United: pare che anche emissari inglesi ieri lo abbiano visto da vicino contro il Benfica. Ma con lo Sporting Lisbona non è facile trattare. Bruno Fernandes ha una clausola rescissoria da 100 milioni. Magari non servirà per forza quella cifra per acquistarlo, ma la richiesta sarà comunque alta. Il Milan continua a seguirlo. Con la Champions League, potrebbe essere lui il rinforzo per il centrocampo.

