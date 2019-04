CALCIOMERCATO MILAN – Molti talent scout europei si sono trasferiti in queste settimane in Perù, dove si sta disputando una delle rassegne più interessanti dove pescare talenti giovani e di prospettiva.

Si tratta del Sudamericano Sub-17, una sorta di Coppa America che riguarda le Nazionali oltre oceano che possono mettere in mostra calciatori giovanissimi, pronti ad una vetrina internazionale dalla quale potrà dipendere anche il loro futuro professionale ed un approdo nel calcio che conta.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, su Sforza gli occhi di mezza Europa

Anche il Milan ha impegnato alcuni dei suoi emissari ed osservatori più attenti nel Sudamericano Sub-17, per scovare e seguire alcuni talenti di prospettiva. Uno su tutti: Juan Sebastian Sforza, regista difensivo e metronomo dell’Argentina. Un calciatore di cui si parla un gran bene, perché pur essendo un classe 2002 già fa discutere per le sue ottime qualità in mezzo al campo ed è diventato un prospetto sul quale investire quasi alla cieca.

Sforza gioca nel Newell’s Old Boys e sarebbe finito da giorni sul taccuino di Milan e Juventus, due club italiani che spesso hanno pescato in Sudamerica con l’ingaggio di importanti talenti. In effetti in casa rossonera la candidatura di Sforza non è certamente nuova: si era già parlato di lui come uno degli obiettivi primari del torneo per il Milan e persino il suo agente aveva confermato la grande stima in Italia per il suo giovanissimo assistito.

Intanto il suo club argentino fa il prezzo: per ingaggiare Sforza, secondo quanto riporta Calciomercato.it, servirà un investimento da 4 milioni di euro al netto di tasse e commissioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Insomma una spesa che per un talento dal sicuro avvenire il Milan potrebbe anche permettersi. E le qualità del capo-osservatori Geoffrey Moncada potrebbero essere determinanti in tal senso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it