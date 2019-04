MILAN NEWS – Non solo Franck Kessie; l’allenamento del giovedì in casa Milan sembra aver riconsegnato a pieno regime anche un altro tassello importante al tecnico Gennaro Gattuso.

Infatti nella sessione d’allenamento mattutina anche Jesus Suso è tornato a lavorare con il gruppo, facendo intendere di aver ormai completamente smaltito il pestone subito qualche giorno fa che lo ha costretto alla panchina contro l’Udinese nello scialbo 1-1 di martedì sera. Lo spagnolo, che non sta attraversando un periodo molto positivo, tornerà molto probabilmente tra i titolari rossoneri nel prossimo match, quello di sabato alle ore 18 in casa della Juventus.

Secondo quanto riportato oggi da SportMediaset, Suso si candida dunque per una maglia da titolare all’Allianz Stadium, dove potrebbe tra l’altro giocare dal 1′ minuto nel ruolo di trequartista. Un’idea che Gattuso starebbe vagliando e che domani, nella seduta di rifinitura a Milanello, potrebbe provare effettivamente nella partitella finale.

Suso dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Lucas Paquetà e partire sulla trequarti, come fantasista alle spalle del duo d’attacco Piatek-Cutrone che nel primo tempo della sfida tra Milan e Udinese ha dato buoni segnali d’intesa. Sarà interessante e rivoluzionario vedere dunque lo spagnolo in una posizione più libera e centrale rispetto al solito ruolo di ala destra. Tra l’altro un suggerimento già dato da Silvio Berlusconi, ex presidentissimo del Milan, a Gattuso prima del derby di ritorno perso contro l’Inter.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

