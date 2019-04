NEWS MILAN – Finalmente di nuovo una bella serata a San Siro per il Milan. I rossoneri hanno vinto lo spareggio Champions League contro la Lazio. La gara è finita 1-0, a decidere un calcio di rigore realizzato da Franck Kessie.

Ma sono successe tante cose in questa partita. Igli Tare si è lamentato dell’arbitraggio, in particolare per il rigore non concesso su Milinkovic-Savic. Gennaro Gattuso ne ha parlato in conferenza stampa: “Non ho mai parlato di arbitri e mai lo farò, però mi sembrano eccessive le parole che ho sentito. L’arbitro ha fatto quello che doveva fare, ha arbitrato una grandissima partita. Io non giudico mai gli episodi“.

A fine gara, dopo la mega rissa, Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie hanno esposto verso la Curva Sud la maglia di Francesco Acerbi con cui c’era stato un piccolo dibattito sui social in settimana. Gattuso spiega: “Bisogna chiedere scusa, queste cose non si fanno. Si smanetta troppo, un professionista dovrebbe usare meno possibile i social e concentrarsi a fare un’ora di allenamento in più“.

