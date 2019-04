NEWS MILAN – Non si placano le polemiche su Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie. I due centrocampisti del Milan, al termine del match contro la Lazio, hanno esposto sotto la Curva Sud la maglia di Francesco Acerbi.

Chiaramente il gesto è in merito a quanto accaduto in settimana, quando il difensore biancocelesti ha scritto sui social che “fra noi e loro non c’è paragone”. L’ex Sassuolo si era successivamente scusato. Ma a quanto pare non è bastato e i due rossoneri hanno ben deciso di deriderlo. Acerbi aveva scambiato la maglia con uno dei due proprio per mettere pace, come ha scritto lui stesso sui social poco dopo la fine della partita.

Alla situazione si è aggiunto Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Che, nei commenti sotto il post di Acerbi su Instagram, ha scritto parole molto dure nei confronti di Bakayoko e Kessie: “Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita… Sei un grande Leone, non ci pensare“, le parole del centravanti biancoceleste.

Poco prima Bakayoko, sgridato da Gennaro Gattuso in conferenza stampa, aveva già provato a spegnere il fuoco con una Stories su Instagram e un messaggio su Twitter. Ma questo non è bastato a mettere fine alla questione. Vedremo se i due centrocampisti risponderanno ad Immobile. Ma speriamo che non ci sia alcuna ribattuta e che questo teatrino imbarazzante possa chiudersi qui.

Redazione MilanLive.it

