MILAN NEWS – Testa immediatamente fissata sulla Lazio e sulla sfida che assegnerà un posto nella finalissima di Coppa Italia che si giocherà a fine maggio all’Olimpico.

Il Milan dimentica la prestazione opaca di Parma e si getterà già oggi nella preparazione alla suddetta semifinale di coppa, appuntamento da non fallire assolutamente contro una Lazio in vena di vendette sia per il suo momento delicato in campionato sia per le tante polemiche e discussioni post-match scaturite dalla recente sfida sempre a San Siro contro i rossoneri.

Intanto Tuttosport quest’oggi fa la conta dei calciatori acciaccati in casa Milan dopo l’1-1 di Parma. Se Lucas Paquetà è praticamente recuperato e dovrebbe giocare titolare mercoledì contro la Lazio, bisognerà valutare invece le condizioni fisiche di due elementi usciti malconci dalla gara del Tardini.

Ad esempio Timoué Bakayoko, sostituito ieri da Gennaro Gattuso al 45′ minuto sia per la prova non brillante del primo tempo sia per il forte pestone subito da Kucka che lo ha condizionato per l’intero match. Caviglia dolorante per il francese che probabilmente farà dei controlli nelle prossime ore per capire se si tratta solo di una contusione o di qualcosa di più delicato.

Da valutare anche Patrick Cutrone: l’attaccante classe ’98, ieri subentrato ad inizio ripresa proprio a Bakayoko, ha subito una brutta botta all’anca che lo ha costretto all’uso di un antidolorifico. Anche nel suo caso bisognerà capire la reale entità del danno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

