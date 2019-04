MILAN NEWS – Il suo problema all’anca è rientrato immediatamente, visto che il colpo subito contro il Parma non ha provocato danni di maggiore entità.

Il Milan potrà avere a disposizione Patrick Cutrone in vista del match di Coppa Italia di mercoledì, quando a San Siro la Lazio si presenterà nel match di ritorno delle semifinali. Una sfida a dir poco decisiva, visto che una squadra tra quella rossonera e quella capitolina accederà alla finalissima in programma all’Olimpico il 15 maggio prossimo.

Cutrone potrebbe essere l’arma decisiva proprio in vista della semifinale di dopo domani. Non tanto per una sorta di fiducia cieca nei suoi confronti, bensì per i numeri che lo vedono quasi sempre protagonista in Coppa Italia. Lo scorso anno fu determinante per il cammino del Milan fino alla finale (poi persa con la Juventus) segnando sia negli ottavi contro l’Hellas Verona e ripetendosi con la rete a dir poco decisiva nei quarti contro l’Inter, in un derby deciso ai tempi supplementari.

Il numero 63 del Milan anche quest’anno ha spinto i suoi in avanti in tale competizione: doppietta straordinaria sul campo della Sampdoria nel delicato match degli ottavi di finale e primato di reti stagionali in coppa al pari di Krzysztof Piatek, anch’egli autore di due gol contro il Napoli ai quarti. Inoltre Cutrone ha già punito la Lazio lo scorso anno nella gara di campionato vinta in casa 2-1 dalla squadra di Gattuso. Difficile capire ancora se Patrick potrà giocare dal 1′ minuto, magari al fianco di Piatek stesso e con Paquetà alle loro spalle, ma di certo i rossoneri non dovranno sottovalutare questo fattore positivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

