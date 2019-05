NEWS MILAN – Da ieri a Milanello è cominciato il ritiro della squadra di Gennaro Gattuso, che lunedì a San Siro contro il Bologna si gioca tutto probabilmente. C’è l’obbligo di vincere per sperare ancora nella Champions e anche per non rischiare persino di perdere l’Europa League.

La situazione è decisamente delicata nell’ambiente rossonero, c’è molta tensione. Sono emersi comportamenti poco professionali da parte di Tiemoué Bakayoko e di altri giocatori, motivo per il quale Rino ha optato per il ritiro. Una punizione, ma anche un tentativo di dare una scossa ad un gruppo che ha smarrito la retta via da un mese e mezzo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan: Leonardo e Maldini a Milanello. Bakayoko titolare col Bologna?

La dirigenza in questi giorni è vicina alla squadra. Ivan Gazidis martedì ha fatto un discorso al gruppo e ci si aspetta una reazione in Milan-Bologna. Oggi a Milanello ci sono Leonardo e Paolo Maldini, come testimoniato da Sky Sport. Maldini è rientrato da Ibiza, un viaggio che ha fatto un po’ discutere nelle scorse ore. Ancora da capire se si sia trattato di una breve vacanza oppure di un viaggio a scopo lavorativo. Nelle prossime ore probabilmente si capirà meglio tutto.

Intanto da Milanello filtra la possibilità che il tanto criticato Bakayoko possa giocare titolare in Milan-Bologna lunedì. Il mediano francese ha chiesto scusa a Gattuso, alla dirigenza e ai compagni per il suo recente ritardo all’allenamento. Il mister ha accettato le scuse e potrebbe non escludere l’ex Monaco dalla formazione iniziale nel prossimo match di campionato. Eventualmente, Lucas Biglia è pronto a sostituirlo come perno centrale del centrocampo. Nei prossimi allenamenti si capiranno meglio le scelte del tecnico. Non saremmo troppo stupiti di vedere Tiemoué impiegato dal 1′, nonostante il suo recente comportamento negativo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it