CALCIOMERCATO MILAN – Il vero colpaccio del Milan per la prossima stagione potrebbe arrivare dalla Francia, e addirittura riguardare un vero e proprio campione del mondo.

I rossoneri continuano a seguire la pista che porta a Florian Thauvin, attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia che ha fatto anche parte la scorsa estate della spedizione francese ai Mondiali vincenti in Russia. Il classe ’93, che in passato ha militato anche nel Newcastle senza troppe fortune, è considerato un possibile obiettivo concreto del Milan, viste le caratteristiche tecniche ideali per rinforzare un reparto offensivo ad oggi privo di guizzi e di profondità.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, le ultime sul possibile affare Thauvin

Il Marsiglia, secondo ciò che riporta anche Calciomercato.com, starebbe seriamente pensando di sacrificare Thauvin sul mercato estivo, viste anche le diverse pretendenti al suo cartellino. Le volontà del calciatore 26enne sono chiare: pretende di giocare la Champions League da protagonista e viste le poche chance del Marsiglia di approdare nella competizione internazionale appare possibile una sua partenza in vista della nuova stagione.

Il Milan dunque per poter accelerare dovrà conquistare prima un posto in Champions, agganciando quella quarta piazza in classifica attualmente molto ambita e complessa per la concorrenza di Roma e Atalanta. Inoltre il cartellino di Thauvin resta comunque piuttosto caro: serviranno 40-50 milioni di euro per strapparlo dall’OM come già ampiamente riferito da ambienti vicini alla società transalpina.

La novità è rappresentata dall’inserimento del Real Madrid: la squadra di Zinedine Zidane cambierà molto all’interno della propria rosa e uno degli obiettivi per l’attacco potrebbe essere proprio Thauvin, molto stimato dal tecnico delle merengues e appoggiato dai suoi connazionali Varane e Benzema. Insomma per il Milan l’affare legato all’attaccante transalpino è ancora possibile ma non così semplice, visto che tanto dipenderà dal piazzamento finale in classifica della squadra di Rino Gattuso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it