NEWS MILAN – Hakan Calhanoglu sì, Lucas Biglia no: è questo quanto filtra dall’infermeria rossonera in vista di Fiorentina-Milan di sabato sera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, l’ex Bayer Leverkusen ha completamente smaltito l’indurimento muscolare accusato lunedì sera e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta toscana. Il numero 10 rossonero si piazzerà quindi a centrocampo, colmando il vuoto lasciato da Lucas Paquetá squalificato per tre giornate. Nel tridente, invece, spazio a Fabio Borini che si candida per gli ultimi 270 minuti della stagione: toccherà a lui, oltre al solito Suso sulla sinistra, provare a sbloccare Krzysztof Piatek nel pieno di un piccolo black-out.

In mediana, nonostante quanto accaduto a bordo campo con Gennaro Gattuso, spazio a Tiémoué Bakayoko dal primo minuto: con Biglia non pronto, e al massimo in panchina all’Artemio Franchi dopo la contusione ossea e muscolare della porzione posteriore del bacino, toccherà al centrocampista di proprietà del Chelsea in cabina di regia col solito Frank Kessie sulla destra. In difesa, con Gianluigi Donnarumma tra i pali, dovrebbero esserci ancora Ignazio Abate, Cristian Zapata, Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it