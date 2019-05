CALCIOMERCATO MILAN – I tifosi rossoneri hanno grande curiosità di sapere che tipo di campagna acquisti verrà fatta in estate. Sono consapevoli che la qualificazione o meno in Champions League può cambiare lo scenario, ma comunque si aspettano innesti all’altezza.

Ovviamente Leonardo e Paolo Maldini si stanno già muovendo su alcune piste. Sembra che i dirigenti del Milan abbiano le idee abbastanza chiare sui ruoli nei quali intervenire. Sicuramente abbiamo visto che alla squadra mancano esterni offensivi sufficientemente incisivi. Gli attuali interpreti hanno dato un apporto troppo limitato in questa stagione.

Calciomercato Milan, anche il Siviglia vuole Malcom

Tra le ali d’attacco accostate al Milan c’è Malcom Filipe Silva de Oliveira, noto semplicemente come Malcom. Il 22enne brasiliano lascerà Barcellona, dove non ha trovato lo spazio che sperava. 22 presenze totali (10 da titolare) con 4 gol e 2 assist all’attivo. Pagato circa 41 milioni di euro, l’ex Bordeaux si aspettava di essere maggiormente protagonista.

Per ruolo e caratteristiche uno come Malcom farebbe decisamente comodo al Milan. Ci sono anche stati dei contatti con la Elenko Sports, agenzia che cura gli interessi dell’esterno originario di San Paolo. Uno degli agenti ha smentito discorsi avviati con qualche club, però è normale che più di qualcuno si sia fatto avanti per il giocatore. Conoscendo la sua situazione, il trasferimento via da Barcellona è scontato.

Oltre al Milan, anche il Siviglia è interessato a Malcom. Il Mundo Deportivo rivela che Monchi, dopo aver cercato di portarlo alla Roma nell’estate 2018, sogna adesso di riuscire a portarlo in Andalusia. Un’operazione non semplice, perché senza qualificazione Champions League il direttore sportivo spagnolo non avrà sufficienti risorse economiche. Intanto sembra che pure il Lille, secondo in Ligue 1, abbia fatto dei sondaggi. Vedremo quale sarà il futuro del talento sudamericano.

Redazione MilanLive.it

