NEWS MILAN – Saranno Davide Calabria e Andrea Conti i padroni della fascia destra nella prossima stagione. Ignazio Abate va verso l’addio, pertanto i terzini di quella corsia resteranno loro.

Ovviamente il Milan spera che nessuno dei due abbia frequenti problemi fisici come capitato di recente. Sappiamo tutti che l’ex Atalanta è reduce da due stagioni sofferte. Nella sua prima in rossonero ha dovuto operarsi due volte il ginocchio sinistro. Nella seconda non sono mancati altri acciacchi. Gli serve ancora del tempo per tornare ad essere quello brillante visto a Bergamo. Se finalmente avrà continuità e gli infortuni lo lasceranno stare, Conti nella prossima stagione potrà esprimersi sui livelli che tutti si attendevano quando è sbarcato a Milanello nell’estate 2017. Deve migliorare in fase difensiva, ma in quella offensiva ha già mostrato di avere una marcia in più.

Calabria, differenza del collega e amico, ha concluso con anticipo questa stagione a causa della frattura del perone sinistro. Il ragazzo sta lavorando per rientrare nei tempi previsti. Certamente è dispiaciuto di non poter dare il proprio contributo nel finale di campionato, ma è consapevole che il Milan crede in lui per il futuro. Possibile il rinnovo del contratto in estate. E a trattarlo non sarà Gianni Vitali, suo storico agente. Infatti, di recente Davide si è affidato al noto procuratore Alessandro Lucci. Lo stesso di Jesus Suso, Leonardo Bonucci e di altri giocatori. Trovare un accordo non dovrebbe essere complicato, vista la reciproca volontà di continuare insieme.

Matteo Bellan

